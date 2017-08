Der in Spanien festgenommene türkischstämmige Kölner Autor Dogan Akhanli ist wieder frei. Sein Anwalt Ilias Uyar teilte am Sonntag auf Facebook mit, Akhanli sei nach einer richterlichen Anhörung in Madrid unter Auflagen freigelassen worden. Er müsse aber zunächst in der Hauptstadt Madrid bleiben.

Festnahme auf Betreiben der Türkei

Akhanli war am Samstag in einem Urlaub in Spanien auf Betreiben der Türkei festgenommen worden. Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtet unter Berufung auf Polizeikreise, ihm werde die Mitgliedschaft in einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Akhanli lebt seit 1991 in Deutschland und hat ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. In seinen Werken befasst er sich unter anderem mit der Verfolgung der Armenier in der Türkei.

Bundesregierung dringt auf Nichtauslieferung

Außenminister Sigmar Gabriel hatte sich persönlich in den Fall eingeschaltet. Wie das Auswärtige Amt bestätigte, telefonierte Gabriel am Samstagabend mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis. Dabei habe er darum gebeten, Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern und Deutschland in das Auslieferungsverfahren einzubeziehen. Zuvor hatte sich schon die deutsche Botschaft in Madrid mit entsprechenden Wünschen an die spanische Regierung gewandt.