SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz trifft am Donnerstag in Paris den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Schulz will sich mit Macron über die deutsch-französischen Beziehungen und die Europapolitik austauschen. Ein französischer Regierungssprecher sagte vor dem Treffen, dass die Initiative dafür von Schulz ausgegangen sei.

Im Falle seiner Wahl zum Bundeskanzler kündigte Schulz an, dass er zusammen mit Macron Deutschland und Frankreich zum "Investitionsmotor Europas" machen werde. Außerdem sollte Europa "besser und stärker" werden.



Wirtschaftliche Reformen in Frankreich will Schulz in Paris nicht ansprechen. Macron habe sich "ein wirklich umfassendes Reformprogramm vorgenommen", da brauche es seine Ratschläge nicht, so Schulz.