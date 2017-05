Hochrechnungen Schweizer stimmen klar für Atomausstieg

Bei der Volksabstimmung über ein neues Energiegesetz mit Atomausstieg zeichnet sich in er Schweiz einer Hochrechnung zufolge ein klares "Ja" ab. Der Trend deutete nach Angaben des GFS-Umfrageinstituts landesweit auf eine Zustimmung von rund 58 Prozent hin, wie Experten im Schweizer Fernsehen SRF am Sonntag sagten.

Das Gesetz soll Anfang 2018 in Kraft treten. Die fünf bestehenden Kraftwerke sollen am Netz bleiben, so lange sie sicher sind. Eine Initiative der Grünen, die einen Ausstieg bis 2029 festschreiben wollten, hatten die Schweizer im vergangenen Herbst abgelehnt. Knapp 60 Prozent des Schweizer Stroms kommen schon aus nachhaltigen Quellen, überwiegend durch Wasserkraft.