Energiewende Schweizer stimmen über Atomausstieg ab

Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine neue Energiestrategie ab, die langfristig den Ausstieg aus der Atomenergie bedeuten würde. Das neue Gesetz fördert erneuerbare Energien und verbietet den Bau neuer Kernkraftwerke. Die fünf bestehenden Kraftwerke sollen aber am Netz bleiben, solange sie sicher sind.

Der frühere deutsche Innenminister Otto Schily warnte die Schweizer in einem Brief an den starken Mann der SVP, Christoph Blocher, davor, die deutsche Energiewende zu kopieren. Sie sei ein Desaster.