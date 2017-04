Proteste gegen Verfassungsänderung Schwere Ausschreitungen in Paraguay

Hauptinhalt

In Paraguay strebt Präsident Cartes eine weitere Amtszeit an. Der Protest dagegen hat in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten lieferten sich stundenlange Straßenkämpfe mit der Polizei. Danach stürmten sie den Kongress in Asunción. Es gibt Dutzende Verletzte.