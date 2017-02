Die Bundesregierung hat die USA vor einer Abkehr von westlichen Werten gewarnt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mahnte zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz, die gemeinsamen Grundwerte innerhalb der Nato ließen etwa "niemals Raum für Folter". Damit widersprach sie US-Präsident Donald Trump, der Folter offen gegenübersteht.

Zugleich machte von der Leyen der neuen US-Regierung Zugeständnisse im Streit um Militärausgaben. Sie versprach, Deutschland werde trotz des im Vorjahresvergleich bereits um acht Prozent höheren Verteidigungsetats seine Investitionen in die innere und äußere Sicherheit nochmals steigern.

Dabei gehe es um Fairness, sagte von der Leyen, und um die notwendige Modernisierung der Bundeswehr. Sie bekannte sich erneut zum Nato-Ziel, laut dem die Mitgliedsländer zwei Prozent ihres Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung bereitstellen sollen. Aktuell liegt Deutschland bei 1,2 Prozent.

Kampf gegen IS-Terror richtet sich nicht gegen Islam

Von der Leyen warnte bei dem Internationalen Treffen von Außen-, Verteidigungspolitikern und Militärs in München, den Kampf gegen den Terrorismus als Kampf gegen den Islam zu sehen. Ansonsten drohten sich die Gräben zu vertiefen, aus denen Terror wachse.

An die neue US-Regierung gerichtet mahnte von der Leyen, außenpolitische Alleingänge schadeten der Nato. Sie betonte, das Thema Lastenverteilung unter Partnern sei mehr als eine Frage des Geldes. Dazu gehöre vor allem, jedem Partner in Not beizustehen. Man dürfe weder vorpreschen, noch sich wegducken.

Mattis: Wir stehen zur Nato

US-Verteidigungsmninister Mattis: Sicherheit ist Teamwork Bildrechte: dpa US-Verteidigungsminister James Mattis würdigte die Bedeutung des transatlantischen Verhältnisses. Die transatlantische Einheit stärke auch die Einheit Europas. "Im Bereich Sicherheit kann kein Land allein dastehen auf dieser Welt", sagte Mattis. Die Sicherheit der USA sei verbunden mit der Sicherheit Europas. Er sprach von Bedrohungen aus verschiedenen Richtungen - Terrorismus, Cyber und hybride Kriegsführung. Konkret müsse direkter gegen Gefahren an der Nato-Südflanke vom Mittelmeer hin zur türkischen Grenze vorgegangen werden.



Mattis zufolge steht US-Präsident Donald Trump voll hinter der Nato - sofern alle ihren Beitrag leisteten. Mattis hatte zuvor gedroht, die USA könnten ihr Militärengagement für das Bündnis zurückfahren, sollten die europäischen Partner ihre Verteidigungsausgaben nicht erhöhen. Die künftige amerikanische Außenpolitik steht im Mittelpunkt der Münchner Sicherheitskonferenz.

Merkel freut sich auf Treffen mit US-Vize Pence

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach den USA höhere deutschen Rüstungsausgaben. Ziel blieben die vereinbarten zwei Prozent des BIP. Merkel betonte beim Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Berlin, gute transatlantische Beziehungen lägen "im ureigensten Interesse Deutschlands" - unabhängig davon, wer in den USA Präsident sei. Sie freue sich auf das Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence in München.

NGOs fordern mehr Schutz für Kriegsflüchtlinge

Helfer und Nichtregierungsorganisationen mahnten in München, Entwicklungspolitik dürfe nicht für außen- und sicherheitspolitische Zwecke missbraucht werden. Der Vorstandsvorsitzende des entwicklungspolitischen Dachverbands Venro, Bernd Bornhorst, nannte als Beispiel die Flüchtlingspolitik. Der Einsatz gegen Armut und Hunger dürfe nicht zur Abwehr von Flüchtlingen instrumentalisiert werden.

Ärzte ohne Grenzen rief Entscheidungsträger auf, Zivilisten und medizinische Einrichtungen in Krisenregionen besser zu schützen. Es sei unerträglich, wenn Patienten und medizinisches Personal auf dem Weg ins Krankenhaus oder in der Klinik selbst angegriffen oder sogar getötet würden. Die Diakonie Katastrophenhilfe kündigte eine Ausweitung der Hilfe für die Zivilbevölkerung in der Ostukraine an.