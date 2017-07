Sipri-Bericht Weniger Atomwaffen auf der Welt

Keiner der Atomwaffenstaaten beabsichtigt nach Einschätzung der Friedensforscher, sein Arsenal in absehbarer Zeit aufzugeben. Vielmehr investierten die Staaten entweder in die Entwicklung oder die Stationierung neuer Waffensysteme. So haben die USA angekündigt, ihr Arsenal in den nächsten neun Jahren mit einer Summe von mehr als 400 Milliarden Dollar zu modernisieren. Schätzungen gehen von US-Investitionen bis Mitte 2040 in Höhe von bis zu einer Billion Dollar aus.