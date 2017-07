Von einem kleinen Büro in einem Dresdner Gewerbegebiet aus versucht Axel Steier Leben zu retten. Ab September will der Verein Mission Lifeline, für den er arbeitet, mit einem eigenen Schiff im Mittelmeer helfen, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren.

Mit den Bedingungen, die die EU nun diktieren will, ist er nicht einverstanden. So sollen die Seenotretter vor der libyschen Küste keine Positionslichter anschalten. Sie zeigten den Schleppern quasi den Weg, kritisierte auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière. "12 Meilen vom Land entfernt mit einem kleinen Schiff – dann ist durch die Erdkrümmung das Licht an Land sowieso nicht mehr zu sehen. Insofern ist das kompletter Quatsch", findet Steier.

Auf See seien die Lichter aber dringend notwendig. "Ein Positionslicht muss angemacht werden und Suchscheinwerfer braucht man auch, sonst gibt es Kollisionen", erklärt Steier. 12 Meilen – so breit ist das Hoheitsgebiet vor Libyen. Die EU fordert, dass die Retter grundsätzlich außerhalb der libyschen Küstengewässer bleiben sollen.

"Im Moment fahren da ab und zu Schiffe ein. Die sind aber vom MRCC Rom, also vom Maritimen Rescue Coordination Center in Rom, quasi angewiesen da reinzufahren, im Falle. Denn die Frage ist: Sollen die Leute dann sterben, wenn auf elf Seemeilen ein Boot sinkt und man da eigentlich nicht hinfahren dürfte?"

Die Seenotretter wehren sich gegen Verhaltenskodex der EU. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die relativ kleinen Schnellboote der Hilfsorganisationen versorgen Flüchtlinge in Seenot mit Rettungswesten, nehmen meist nur Kinder mit ihren Müttern und Kranke an Bord und informieren größere Schiffe in der Nähe, damit die die Flüchtlinge in Sicherheit bringen können. Doch auch das soll sich ändern: "Verboten soll sein, Menschen an andere Schiffe zu übergeben. Das heißt jedes Schiff müsste theoretisch die Geretteten selbst transportieren. Wenn wir mehr Transporte fahren müssen, bedeutet das mehr Tote, weil wir weniger vor Ort sind", sagt Steier.