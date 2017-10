Nach Massenmord in Las Vegas Netzdebatte um gleiches Recht bei Waffenkauf und Abtreibung

Nach dem Massenmord eines Schützen in Las Vegas ist in den USA erneut ein Streit um das liberale Waffenrecht ausgebrochen. 58 Menschen sind gestorben, über 500 wurden verletzt. Auch in den Sozialen Medien wie Twitter, Instagram und Facebook wird nun über die Gesetze in den USA diskutiert. Ein Post sorgt dabei für besonders viel Aufsehen.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL