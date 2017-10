Katalonien-Konflikt Zehntausende Spanier demonstrieren für Einheit

Zehntausende Menschen haben am Samstag in Spanien für die Einheit des Königreichs und gegen eine mögliche Abspaltung Kataloniens demonstriert. In der Hauptstadt Madrid versammelten sich mehrere zehntausend Menschen auf der zentralen Plaza Colón zu einem "patriotischen Marsch". Der große Platz in der Nähe des Rathauses verwandelte sich in ein gelb-rotes Meer aus spanischen Nationalflaggen. "Ich bin Spanier" skandierten die Menschen. Und "Katalonien darf sich nicht abspalten". Auch in Barcelona und anderen Großstädten des Landes waren Einheitsdemonstrationen angekündigt.

Demonstrationen für Dialog

In mehreren Großstädten Spaniens demonstrierten zudem tausende Anhänger eines Dialogs zwischen Madrid und Barcelona. Unter dem Motto "Hablamos?" versammelten sich die Demonstranten vor den Rathäusern, etwa in Madrid und Barcelona. Die in weiß gekleideten Menschen mit ihren weißen Spruchbändern und weißen Luftballons folgten dem Aufruf der Bürgerinitiative "Parlem? Hablamos?" ("Sprechen wir?" auf Katalanisch und Spanisch). "Wir wollen, dass geredet wird", forderten die Demonstranten. In Anspielung auf Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy und den Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, riefen sie: "Redet oder tretet zurück!"

Katalanische Schriftsteller für Einheit

Auch in Barcelona protestieren seit Tagen Menschen gegen die Abspaltungspläne der Regionalregierung. Bildrechte: dpa Für Sonntag sind landesweit weitere Großkundgebungen für die Einheit Spaniens geplant. In Kataloniens Hauptstadt Barcelona will auch der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa an einer solchen Demonstration teilnehmen. Der Peruaner mit spanischer Staatsangehörigkeit hatte das katalanische Unabhängigkeitsstreben als "Krankheit" verurteilt und vor einem "neuen Bosnien" gewarnt.



Auch die prominente katalanische Schriftstellerin Nuria Amat begrüßte die Demonstrationen gegen eine Unabhängigkeit der nordostspanischen Region. "Jetzt spricht die schweigende Mehrheit", sagte die 67-Jährige in Barcelona. Zugleich beklagte sie, dass Gegner der Abspaltung in Katalonien gemobbt würden. Alle Umfragen der vergangenen Jahre hätten aber ergeben, dass die Separatisten keine Mehrheit hätten.

Umstrittene Abstimmung mit umstrittenen Ergebnis

Bei dem durch das spanische Verfassungsgericht als illegal verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien stimmten am Sonntag 90 Prozent der Teilnehmer für eine Abspaltung von Spanien. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Regionalregierung lediglich bei 43 Prozent. Beobachter bezweifelten allerdings, ob diese Zahl auch wirklich korrekt ist. Bei den in den vergangenen Jahren immer wieder von der separatistischen Regionalregierung in Auftrag gegebenen Umfragen lag die Zustimmung für eine Abspaltung nie über 35 Prozent.

Unabhängigkeitserklärung am Dienstag?

Carles Puigdemont will Katalonien unabhängig von Spanien machen. Bildrechte: dpa Der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, kündigte für Dienstag eine Rede vor dem Parlament in Barcelona an. Nach Angaben eines Abgeordneten soll dann die Unabhängigkeitserklärung angenommen werden, die demnach bereits in Arbeit ist. Eine für Montag geplante Parlamentssitzung hatte das spanische Verfassungsgericht verboten. Puigdemont verschob daraufhin seinen Auftritt auf Dienstag.



Hoffnung auf eine Verhandlungslösung weckte ein Angebot der Schweiz, in dem Konflikt zu vermitteln. Die EU-Kommission und Deutschland hatten eine Vermittlerrolle zuvor abgelehnt und darauf verwiesen, dass es sich bei dem Konflikt um eine rein innerspanische Angelegenheit handle.

"Rechtsstaat verteidigen"

Auch die Regierung von Ministerpräsident Rajoy hatte eine Vermittlung im Katalonien-Konflikt stets abgelehnt. Spaniens Außenminister Alfonso Dastis hält eine solche für wenig hilfreich. Die spanische Regierung müsse den Rechtsstaat gegen eine Regionalregierung verteidigen, die einen Staatsstreich durchziehen will, sagte Dastis im Interview mit dem "Spiegel". Die Zentralregierung habe genügend Möglichkeiten, um auf die Herausforderungen zu reagieren. Kein demokratischer Staat könne eine derartigen Bruch der Verfassung hinnehmen. Spaniens Außenminister erklärte sich dennoch weiter "offen, über alle möglichen Lösungswege und Reformen zu sprechen."

Problem für die Euro-Zone

Dastis warnte allerdings, sollte sich Katalonien tatsächlich von Spanien loslösen, sei das ohne Zweifel ein Problem für die Euro-Zone. Es werde aber kein zweiter Brexit, da niemand Katalonien als unabhängigen Staat anerkennen würde. Er warnte jedoch vor wirtschaftlichen Folgen für Spanien. Die Zentralregierung in Madrid erhöhte bereits den Druck, indem sie Unternehmen die Verlagerung ihrer Geschäfte aus der wohlhabenden Region erleichterte.