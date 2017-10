Katalonien-Konflikt Verwirrung um Unabhängigkeitserklärung

Die spanische Zentralregierung hat die Regionalregierung in Barcelona aufgefordert, formal klarzustellen, ob sie die Unabhängigkeit der Region erklärt hat oder nicht. Das teilte Ministerpräsident Mariano Rajoy nach einer Krisensitzung am Mittwoch in Madrid mit. Zugleich rief er die separatistischen Kräfte in Katalonien auf, die verfassungsmäßige Ordnung zu respektieren.