Die spanische Zentralregierung hat vor Ablauf ihres Ultimatums am Montag vom katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont ein eindeutiges "Ja" oder "Nein" im Unabhängigkeitsstreit gefordert. Innenminister Juan Ignacio Zoido sagte am Sonnabend, bei einer unklaren Antwort auf die Frage der Abspaltung, werde dies als Proklamation der Unabhängigkeit aufgefasst.

Nach Medienberichten erwägt Puigdemont, als Antwort auf das Ultimatum Madrids eine schriftliche Fassung seiner Rede zu schicken. Der katalanische Regierungschef habe wegen internationaler Kritik und der drohenden Abwanderung von Firmen Zweifel an einer Loslösung bekommen. Zoido zufolge wird die spanische Regierung jedoch bei Wiederholung der ambivalenten Antwort die angezeigten Maßnahmen ergreifen. Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte für den Fall einer Unabhängigkeitserklärung mit der Entmachtung der katalanischen Regionalregierung gedroht .

Haupteingang des spanischen Parlaments in Madrid Bildrechte: dpa

Puigdemont hatte am Dienstag im katalanischen Parlament erklärt, die Unabhängigkeit Kataloniens sei gegeben. Er setzte sie aber gleichzeitig außer Vollzug. Rajoy gab Puigdemont daraufhin eine Frist bis Montag um 10 Uhr für eine eindeutige Entscheidung.



Der Chef der linken Koalitionspartei ERC in Barcelona, Oriol Junqueras, forderte Puigdemont auf, als Antwort auf das Ultimatum die Unabhängigkeit zu erklären. "Wir werden das Mandat vom 1. Oktober befolgen", sagte er in Barcelona und bezog sich dabei auf das umstrittene Referendum, das Barcelona trotz Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen Madrids vor knapp zwei Wochen abgehalten hatte.



Rund 90 Prozent der Teilnehmer hatten Anfang Oktober für eine Abspaltung gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei etwas mehr als 40 Prozent. Auch die linksradikale Partei CUP, die die Regierung Puigdemont im Regionalparlament stützt, forderte eine "klar bejahende Antwort".