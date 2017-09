Unabhängigkeitsreferendum Razzia und Festnahmen in katalanischer Regierung

Von den Durchsuchungen waren katalanischen Behörden zufolge das Büro des Regierungschefs Carles Puigdemont und Räume der Abteilungen für Wirtschaft und Außenpolitik betroffen. Ein Sprecher sagte,die spanische Zentralregierung in Madrid versuche auf allen Wegen, das für den 1. Oktober geplante Unabhängigkeitsreferendum zu verhindern.

Bereits am Dienstag hatte die spanische Justiz drei Bürgermeister zur Befragung vorgeladen, die ein Referendum für die Unabhängigkeit der autonomen Region unterstützen. Wie der Verband der Städte für die Unabhängigkeit (AMI) mitteilte, wird gegen die drei Kommunalpolitiker wegen Hilfeleistung für die Volksbefragung ermittelt.

Außerdem fanden mehrere Durchsuchungen statt, darunter in Girona. In Girona war Puigdemont von 2011 bis 2016 Bürgermeister. Nach Angaben der Polizei Guardia Civil ging es dabei um den Verdacht illegaler Aktivitäten sowie möglicherweise Betrug und Vertrauensbruch bei der Auftragsvergabe für die Trinkwasserversorgung in der Amtszeit Puigdemonts.