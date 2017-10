In der Katalonien-Krise stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. Das spanische Verfassungsgericht hat eine für kommenden Montag geplante Plenarsitzung des katalanischen Regionalparlaments verboten.

Abspaltung war geplant

Das Parlament in Barcelona, in dem die Parteien der separatistischen Koalitionsregierung über die absolute Mehrheit verfügen, wollte sich am Montag mit dem Ausgang des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums befassen. Dabei hätten die Abgeordneten nach Angaben aus der Regionalregierung die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen können.



Das von den katalanischen Sozialisten angerufene spanische Verfassungsgericht hob die Einberufung der Sitzung nun aber auf, wie eine Gerichtssprecherin in Madrid erklärte. Das Gericht drohte zudem Parlamentsverantwortlichen, die diese Anordnung ignorieren, mit strafrechtlichen Konsequenzen.

Referendum war rechtswidrig

Das Referndum, bei dem es zu einem überharten Polizeieinsatz kam, war illegal. Bildrechte: dpa Allerdings haben sich die Verfechter einer katalanischen Unabhängigkeit stets über die Entscheidungen der Verfassungsrichter in Madrid hinweggesetzt. Das Verfassungsgericht hatte auch das umstrittene Referendum im Vorfeld für rechtswidrig erklärt. Die separatistische Regionalregierung in Katalonien hatte die Abstimmung dennoch durchgezogen und dabei eine Konfrontation mit der Staatsgewalt provoziert.



Bei dem von Polizeigewalt überschatteten Referendum hatten am Sonntag nach Angaben der katalanischen Regionalregierung 90 Prozent der Wähler für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt. Allerdings hatten nur etwa 40 Prozent der Katalanen überhaupt an der Abstimmung teilgenommen.

Spanien leht Vermittlung ab

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont forderte von Spanien, eine Vermittlung Dritter in dem Konflikt zu akzeptieren. Madrid lehnte das kategorisch ab. Das Büro von Ministerpräsident Mariano Rajoy teilte am Mittwochabend mit: "Die Regierung wird über nichts Illegales verhandeln und wird keine Erpressung hinnehmen." Gespräche werde es erst geben, wenn Puigdemont die Unabhängigkeitsbestrebungen aufgebe.



Um eine Abspaltung Kataloniens zu verhindern, könnte die spanische Regierung erstmals in der Geschichte des Landes auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen. Über den Verfassungsartikel kann Madrid die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Teilautonomie entziehen.

Puigdemont fürchtet Verhaftung

Puigdemont sagte der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag, er halte sogar seine Verhaftung für möglich. Zugleich erhob er schwere Vorwürfe gegen die EU, weil sie das Vorgehen der Polizei in Katalonien nicht schärfer kritisiert habe und seine Vermittlungsbemühungen nicht unterstütze.

Papst gegen Abspaltung Kataloniens

Papst Franziskus pocht auf die Einhaltung der spanischen Verfassung. Bildrechte: IMAGO Rückendeckung erhält die spanische Regierung auch von Papst Franziskus. Wie spanische Medien berichteten, plädierte das Oberhaupt der Katholischen Kirche in einem vertraulichen Treffen mit Spaniens neuem Botschafter Gerardo Bugallo auf die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung. Demnach wurde aus Botschaftskreisen bekannt, dass sich Franziskus während des 20-minütigen Treffens gegen eine Selbstbestimmung Kataloniens ausgesprochen habe. Die Kirche, so der Papst, lehne jeden Schritt ab, der nicht im Einklang mit dem geltenden Recht erfolge. Zuvor hatte bereits die spanische Bischofskonferenz vor den "unumkehrbaren und folgenschweren" Schritten gewarnt, die einen Bruch innerhalb der Gesellschaft zur Folge hätten.

Erste Bank verlegt Sitz aus Katalonien

Derweil wächst auch in der spanischen Wirtschaft die Sorge vor einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens. Die spanische Bank Sabadell zieht bereits die Konsequenzen aus der Katalonien-Krise. Das Geldhaus verlagert seinen juristischen Sitz in die spanische Hafenstadt Alicante an der Costa Blanca, wie das Institut am Donnerstagabend mitteilte. Einen ähnlichen Schritt erwägt laut einem Bericht der Zeitung "El Mundo" die CaixaBank, das größte katalanische Geldhaus.