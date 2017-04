Der Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, hat mit einem Hitler-Vergleich für Empörung gesorgt. Spicer sagte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington zum mutmaßlichen Giftgas-Angriff in Syrien, Russland müsse seine Unterstützung für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad überdenken. Selbst eine so "verabscheuungswürdige Figur wie Hitler" sei nicht so tief gesunken, chemische Waffen zu verwenden.



Auf Nachfrage von Journalisten erklärte Spicer, Hitler habe das Gas nicht auf die selbe Art und Weise gegen sein eigenes Volk eingesetzt, wie es Assad es tue. Hitler habe es in die "Holocaust-Zentren" gebracht. Assad setze Flugzeuge ein und lasse Chemiewaffen über Stadtzentren abwerfen.