Am 03. Mai 2017 trifft es zum ersten Mal Sankt Petersburg. Bei einer Explosion in der Metro sterben nach Behördenangaben mindestens neun Menschen. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Präsident Putin sprach in einer ersten Reaktion davon, dass man alle Möglichkeiten in Betracht ziehe: "Unfall, Verbrechen und vor allem Terror".