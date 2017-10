Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Archiv des Menschenrechtszentrums "Memorial" in Moskau das Archiv mit tausenden von Akten an.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Archiv des Menschenrechtszentrums "Memorial" in Moskau das Archiv mit tausenden von Akten an.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Archiv des Menschenrechtszentrums "Memorial" in Moskau das Archiv mit tausenden von Akten an. Bildrechte: dpa

Bundespräsident in Moskau Steinmeier würdigt russische Menschenrechtler

Hauptinhalt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, will die deutsch-russischen Beziehungen verbessern. Er will mit dem Besuch die Negativspirale der letzten Jahre beenden, sagte er. Gleichzeitig warnt er vor übertriebenen Hoffnungen. Vor dem Präsidententreffen aber besuchte Steinmeier Menschenrechtsaktivisten.