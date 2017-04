Terrorverdacht in Stockholm Lkw rast in Menschenmenge

Hauptinhalt

Auf einer Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lkw in eine Menschenmenge und danach in ein Kaufhaus gerast. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Polizei und Regierung gehen von einem Terroranschlag aus. Ministerpräsident Löfven sagte: "Schweden ist angegriffen worden."