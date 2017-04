Bereits am Freitagabend war in Märsta nördlich von Stockholm ein Mann festgesetzt worden. Wie die schwedische Polizei am Samstagmorgen mitteilte, hatte der zuerst Festgenommene "wahrscheinlich" den Lkw gesteuert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft steht der Mann unter Terror- und Mordverdacht. Die Ermittler haben nun bis Dienstagmittag Zeit, ihn zu verhören. Erst dann muss über einen Haftbefehl entschieden werden. Über die Identität der Gefassten machten die Ermittler keine Angaben. Die Zeitung "Aftonbladet" schreibt, der zuerst Gefasste sei ein 39 Jahre alter Usbeke. Er soll ein Anhänger der IS-Terrormiliz sein. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass weitere Verdächtige festgenommen werden könnten. Es gebe aber keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe.

Am Freitagnachmittag war ein Unbekannter mit einem gestohlenen Laster auf einer Einkaufsstraße in Stockholm in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren. Nach offiziellen Angaben wurden vier Menschen getötet und 15 verletzt. Acht Erwachsene und ein Kind befanden sich am Samstagmorgen noch im Krankenhaus. Über ihren Zustand ist nichts bekannt.