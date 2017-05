Bundeskanzlerin Angela Merkel berät heute in Berlin mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die Themen des Nato-Gipfels in zwei Wochen. Schon im Vorfeld des Treffens in Brüssel sucht Stoltenberg Ansätze für eine gemeinsame Linie der Bündnispartner. Meinungsunterschiede gab es zuletzt insbesondere mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Wie weiter im Anti-Terror-Kampf?

Streitpunkt zwischen Nato-Partnern gibt es etwa beim Kampf gegen Terrorismus. Die USA wollen, dass das Militärbündnis offiziell der internationalen Anti-IS-Koalition beitritt. Die Bundesregierung lehnt das strikt ab.

Vor einem Monat hatte sich US-Präsident Trump beim Treffen mit Stoltenberg deutlich zur Nato bekannt. Bildrechte: dpa Dabei warnt Berlin davor, dass sich die Konflikte in der Region dadurch verschärfen könnten. In jedem Fall könne ein solches Engagement der Nato die Friedensbemühungen erschweren. Oppositionelle Syrer etwa sehen die Terrormiliz IS mehr als Symptom der jahrzehntelangen Assad-Diktatur denn als Ursache des Konflikts. Sie fordern daher, die Verbrechen des syrischen Präsidenten stärker in den Fokus zu rücken.



Als weiteres Argument gegen den Nato-Eintritt in die Anti-IS-Koalition führt die Bundesregierung einen fehlenden Mehrwert an. Die einzelnen Nato-Staaten beteiligten sich bereits an der Anti-IS-Koalition.

Trump drängt zu höheren Militärausgaben

Ein Streitpunkt in der Nato ist zudem das sogenannte "Zwei-Prozent-Ziel". Auf dieses beruft sich Trump und fordert von allen Nato-Partnern, spätestens ab dem Jahr 2024 jährlich mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung auszugeben. In Deutschland lag der Anteil vergangenes Jahr bei 1,2 Prozent. Die Bundesregierung interpretiert das 2014 in Wales beschlossene Zwei-Prozent-Ziel allerdings als Richtungsangabe und nicht als verbindliche Zahlenvorgabe.

Mehr Soldaten nach Afghanistan

Mit Blick auf den Nato-Einsatz in Afghanistan hatte Stoltenberg erst am Mittwoch betont, aus militärischer Sicht seien dort einige Tausend Soldaten mehr nötig. Ob und wie viele davon aus Deutschland kommen könnten, ist noch offen. Die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge bereits, bis zu 5.000 weitere Soldaten an den Hindukusch zu entsenden.