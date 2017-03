Juristischer Ärger für Trump Stopp von Einreise-Dekret verlängert, Klagen gegen Klima-Dekret

Der juristische Ärger für US-Präsident Trump hält an. Ein US-Bundesrichter in Hawaii setzte Trumps Einreiseverbot auf unbestimmte Zeit aus. Trump muss nun auf ein endgültiges Urteil warten, bis er sein Dekret umsetzen kann. Auch sein Klima-Dekret ist ein Fall für ein Bundesgericht. Umweltschützer und Indianer reichten in Montana Klage dagegen ein. Sie wehren sich vor allem gegen die Begünstigung des Kohlebergbaus.