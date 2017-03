Eine deutliche Mehrheit an Jugendlichen in Deutschland, Österreich und osteuropäischen Ländern steht zur Europäischen Union. In einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung bekannten sich rund drei von vier jungen Menschen zur EU.

Den größten Zuspruch erhält die Union mit 87 Prozent von deutschen Jugendlichen, gefolgt von österreichischen Jugendlichen mit 79 Prozent.



Auch in Osteuropa findet die EU trotz der Anti-EU-Rhetorik Teilen ihrer Regierungsvertreter große Zustimmung bei den Jugendlichen. In Ungarn sind es 79 Prozent, in Polen 76 Prozent, in Tschechien 73 Prozent und in der Slowakei 70 Prozent.