Hintergrund Der Giftgasangriff in Chan Scheichun

Was ist passiert?

Am Morgen des 04. April 2017, ein Dienstag, wurde die 90.000 Einwohner zählende Stadt Chan Scheichun aus der Luft angegriffen. Sie liegt im Nordwesten von Syrien, unweit der türkischen Grenze in der Provinz Idlib.



Augenzeugen berichten, dass der Angriff zwischen 7.00 und 7.30 Uhr Ortszeit begann. Kurz danach wird von Verletzten mit akuter Atemnot, Krämpfen und Schaum vor dem Mund berichtet. Auf Bildern der Nachrichtenagentur AFP sind Menschen zu sehen, die auf dem Boden liegen, mit weit aufgerissenen Augen und verengten Pupillen, aber ohne erkennbare äußere Verletzungen.



Noch am Morgen meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte einen Luftangriff durch die syrische Armee - mit Giftgas. Zunächst ist die Rede von bis zu 50 Toten und vielen Verletzten. Bis Ende der Woche wird die Zahl der Todespfer mit 86 angegeben. Die Hilfsorganisation Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) sprach sogar von 100 Toten. Zudem berichteten Helfer und Aktivisten von bis zu 400 Verletzten mit typischen Symptomen.



Wenig später melden die Beobachtungsstelle und Agence France-Presse (AFP), dass auch noch das Krankenhaus bombardiert worden sei, in dem die Opfer des Gasangriffs behandelt wurden. Eine Rakete habe Teile des Gebäudes zerstört.



Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London und Beirut im Libanon steht den bewaffneten Aufständischen gegen das Assad-Regime nahe. Sie stützt sich nach eigenen Angaben auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien, doch von unabhängiger Seite sind ihre Angaben meist kaum zu überprüfen.

Welcher Kampfstoff kam zum Einsatz?

Vermutet wird Sarin, Chlor- oder Senfgas: Augenzeugen berichteten von einem fauligen Geruch. Dies taten auch AFP-Fotografen in einem kleinen Krankenhaus bei Chan Scheichun und ein Reporter in einem Krankenhaus in der Stadt, in dem Kinder auch ohne äußere Verletzungen gestorben seien.



"Ärzte ohne Grenzen" teilte mit, dass nach ihrer Einschätzung bei dem Angriff ein Nervengas zum Einsatz gekommen sei. Die Symptome von Patienten, die von Ärzten der Nichtregierungsorganisation untersucht worden seien, deuteten auf Sarin oder ähnliche Giftgase hin. Bei Behandlungen hätten die Mitarbeiter auch Chlorgeruch wahrgenommen, weshalb es hier vermutlich "mindestens zwei verschiedene chemische Kampfstoffe" gewesen seien. Laut WHO zeigen die Opfer Symptome, die bei Kontakt mit Nervenkampfstoffen auftreten.



Bei der Autopsie von drei Opfern hat sich nach Angaben türkischer Behörden bestätigt, dass Chemiewaffen zum Einsatz kamen. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag teilte aber nicht mit, welcher Kampfstoff es gewesen sei. Rund 30 Verletzte waren demnach in die Türkei gebracht worden, von denen bis Freitagmorgen drei gestorben seien.

Wer ist verantwortlich?

Syriens Opposition, die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und andere Länder machen das Regime von Syriens Machthaber Baschar al-Assad verantwortlich. US-Präsident Donald Trump sagte am späten Donnerstagabend, von dem durch das US-Militär in der Region attackierten syrischen Luftwaffenstützpunkt sei ein Angriff mit Giftgas ausgegangen. Der US-Angriff erfolgte in der Nacht zum Freitag.