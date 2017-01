In der kasachischen Hauptstadt Astana beginnen am Montag Gespräche über eine Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien. Vertreter der Assad-Regierung und von Rebellengruppen kehren erstmals seit Wochen wieder an den Verhandlungstisch zurück, nachdem Vermittlungsversuche der UN ohne Ergebnis geblieben waren. Eine derzeit geltende Feuerpause ist brüchig, jedoch die Hauptvoraussetzung für die Opposition, mit Gesprächen für eine politische Lösung zu beginnen.

Mohammed Allusch ist Verhandlungsführer der Rebellengruppe Dschaisch al-Islam. Bildrechte: dpa Die Delegation der syrischen Regierung wird wie bereits bei den vergangenen Treffen in Genf vom syrischen UN-Botschafter Baschar al-Dschafari geführt. An der Spitze der Oppositionsgruppen steht Mohammed Allusch. Allusch von der einflussreichen radikal-islamischen Gruppe Dschaisch al-Islam hatte die Oppositionsgruppen bereits bei den Verhandlungen in Genf im vergangenen Jahr vertreten.



Allusch vertritt innerhalb der stark zersplitterten Rebellengruppen den "Hohen Verhandlungsrat" islamistischer Milizen. Daneben reicht die Bandbreite von der gemäßigten Freien Syrischen Armee (FSA) hin zu dschihadistischen Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat und der Nusra-Front, die sich inzwischen Fateh al-Scham nennt.

Zukunft Assads ausgeklammert

Russlands Präsident Putin (r.) und der syrische Staatschef Assad (Archivbild) Bildrechte: dpa Syriens Präsident Assad hat im Vorfeld erklärt, dass er zunächst vor allem eine dauerhafte Waffenruhe anstrebe. Er ist nach eigener Aussage bereit, allen Rebellen eine Amnestie anzubieten - wenn sie ihre Waffen niederlegen. Von der seit der Jahreswende geltenden Feuerpause ist der Kampf gegen einige extremistische Gruppen wie den IS ausgenommen.



Vertreter der Opposition erklärten ebenfalls, sie wollten in Astana nicht über politische Fragen reden. Eine Neuordnung des Landes und die Zukunft von Staatschef Assad werden demnach in Astana zunächst ausgeklammert.

Moskau, Teheran und Ankara wollen sich profilieren

Ausrichter der Konferenz sind Russland, der Iran und die Türkei. Dabei agieren Russland und der Iran als Verbündete des syrischen Präsidenten Assad. Die Türkei dagegen hat seit Kriegsbeginn eher die Rebellen und Gegner Assads unterstützt und verfolgt eigene Interessen im Kampf gegen die Kurden. Allen drei Staaten gemein ist, dass sie auf dem internationalen Parkett nach mehr Einfluss suchen und ihre Probleme mit der westlichen Allianz haben.

Der natürliche Vermittler bei Konflikten und Kriegen, die UNO, spielt in Astana nur eine Nebenrolle. Der Sondergesandte Staffan de Mistura ist lediglich als Beobachter eingeladen worden. De Mistura hat dennoch angenommen und kommt mit einer Delegation.