Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, hat die USA davor gewarnt, im Syrien-Konflikt einseitig auf die militärische Karte zu setzen. "Wenn wir den IS schlagen wollen, brauchen wir eine politische Lösung", sagte der italienisch-schwedische Diplomat am Sonntag auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

"Wo stehen die USA?"

De Mistura sagte dazu, die internationale Gemeinschaft habe in früheren Kriegen wie in Afghanistan oder im Irak gelernt, dass der Kampf der Extremisten weitergehe, wenn es keine politische Lösung gebe, die die wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen eines Landes umfasse. In dem Zusammenhang vermisse er eine klare Strategie der Vereinigten Staaten. "Das große Fragezeichen ist: Wo stehen die USA?" Washington müsse sich die Frage stellen, ob es die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" nur bekämpfen oder tatsächlich schlagen wolle, so der UN-Sondergesandte.

De Mistura: "Vermiss klare Strategie der USA." Bildrechte: dpa Tatsächlich ist bisher unklar, welche konkrete Haltung die US-Regierung künftig im Syrien-Konflikt einnehmen wird. Verteidigungsminister Jim Mattis soll im Auftrag von US-Präsident Donald Trump bis Anfang März einen Plan zur Zerschlagung des IS ausarbeiten. Eine der offenen Fragen dabei ist, ob die USA sich entscheiden werden, mehr Elitetruppen oder sogar erstmals reguläre Truppen nach Syrien zu schicken. Bislang ist dort lediglich eine begrenzte Zahl von US-Spezialkräften im Einsatz.

USA nehmen Rakka und Nusra-Front ins Visier

Der Sondergesandte der US-Regierung für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk, dämpfte in München die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des seit fünf Jahren tobenden Bürgerkrieges. Durch die Unterstützung einheimischer Kämpfer sei es bisher aber gelungen, drei Millionen Menschen und 500 Quadratkilometer von den Extremisten zu befreien. Künftig müsse ein verstärktes Augenmerk auf die IS-Hauptstadt Rakka gelegt werden, wo neue Anschläge geplant würden. McGurk wies auch darauf hin, dass sein Land großes Interesse daran habe, den Al-Kaida-Ableger Al-Nusra in Syrien zu schlagen, der zuletzt von Russland und Syrien aus Ost-Aleppo vertrieben wurde. Man setze auch dabei auf die Mobilisierung der einheimischen Bevölkerung, während Russland und Syrien alle Aufständischen in einen Topf werfen und damit der al-Nusra-Front in die Arme treiben würden.

Zweites Ziel Deeskalation

US-Spezialkräfte unterstützen auch kurdische YPG-Kämpfer in Syrien. Bildrechte: dpa McGurk betonte auch, dass es das zweite große Ziel der USA sei, die Deeskalation in Syrien voranzubringen. So such e man nach einer Möglichkeit, die Waffenstillstandsbemühungen Russlands und der Türkei in der kasachischen Hauptstadt Astana zu unterstützen. Erst wenn die Gewalt in Syrien abflaue und humanitäre Hilfe möglich sei, könne er sich auch eine ernsthafte Zusammenarbeit mit Russland in Syrien vorstellen, sagte McGurk.



Am Donnerstag war eine Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der syrischen Regierung und der Opposition in Astana ohne Annäherung zu Ende gegangen. UN-Sondergesandter de Mistura will sich nun bemühen, die UN-Friedensverhandlungen für Syrien am Donnerstag in Genf wieder in Gang zu bringen.

Türkei greift USA wegen Kurden-Unterstützung an

Die Türkei, die den Astana-Prozess gemeinsam mit Russland in Gang gebracht hatte, attackierte in München die USA scharf für ihre Unterstützung der nordsyrischen Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen den IS in Syrien. Es sei falsch, sich für den Kampf gegen eine Terrororganisation auf eine andere Terrororganisation zu verlassen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in München. Die YPG kämpfe nicht für den Frieden, sondern für eigenes Territorium, von dem sie dann Angehörige anderer Volksgruppen vertreibe. Die Türkei betrachtet die YPG als Partner der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ankara fürchtet, dass die YPG-Erfolge in Syrien, die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden in der Türkei befeuern könnten. Die YPG gilt als schlagkräftigster Partner der USA im Kampf gegen den IS am Boden in Syrien.

Yildirim fordert mehr Engagement von Deutschland

Zugleich fordern die Türken ein stärkeres Engagement deutschland im Kampf gegen die Terrormiliz. Ministerpräsident Binali Yildirim sagte am Sonntag vor Journalisten, er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Gespräch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz aufgefordert, eine «effektivere Rolle» in der internationalen Koalition gegen den IS einzunehmen.