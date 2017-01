Am Freitag, kurz vor dem Jahreswechsel, war die neue Waffenruhe in Syrien in Kraft getreten. Vermittelt durch Russland und die Türkei sollte sie den Weg ebnen zu neuen Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Doch scheinen diese nun vor dem Aus zu stehen. Mehrere wichtige syrische Rebellengruppen haben erklärt, sämtliche Gespräche über die geplanten Friedensverhandlungen einzufrieren. In einer am Montagabend veröffentlichten, gemeinsamen Erklärung begründen zwölf Gruppen der Freien Syrischen Armee (FSA) den Schritt mit "anhaltenden Verstößen" der Regierungstruppen gegen die geltende Waffenruhe.