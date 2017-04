Die Gruppe der sieben führenden westlichen Staaten will vor allem Russland zu neuen Verhandlungen bewegen. Sie forderten von Moskau eine stärkere Zusammenarbeit zur Beendigung des Kriegs und dazu insbesondere einen Bruch mit Assad. Gabriel: "Man kann nicht an der Seite eines Regimes stehen, dass ja nicht zum ersten Mal Giftgas gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt hat." Besonders Gabriel warb bei dem Treffen in Lucca für eine Einbindung von Russland und auch des Irans, der beiden wichtigsten Verbündeten von Assad: "Es mag nicht allen gefallen, aber ohne Moskau und Teheran wird es keine Lösung für Syrien geben."

US-Außenminister Tillerson reiste im Anschluss an die Beratungen nach Moskau, wo er am Mittwoch seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow treffen will. Er sagte, Moskau müsse wählen, ob es sich mit den USA und ihren Verbündeten oder mit Assad, dem Iran und der Hisbollah verbünden wolle.

Tillerson: Moskau muss sich entscheiden. Bildrechte: dpa

Im Vorfeld des Besuchs hieß es von den USA aber auch, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Russland von dem Giftgaseinsatz in Syrien in der vergangenen Woche gewusst habe oder darin verwickelt sei.



In der Nacht zum Freitag hatten die USA in Syrien eine Luftwaffenbasis der Armee von Assad angegriffen - als Antwort auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff in einer von den Aufständischen kontrollierten Stadt. Es war der erste direkte US-Angriff gegen syrische Regierungstruppen seit Beginn des Kriegs vor sechs Jahren.



Mitte März 2011 war es in der Hauptstadt Damaskus, in der Universitätsstadt Homs und andernorts in Syrien im Zuge des "Arabischen Frühlings" zu größeren zivilen Protesten gekommen. Die Regierung von Assad ging mit Gewalt gegen die Demonstranten vor, woraus sich ein Bürgerkrieg entwickelte, in den mittlerweile fast alle Nachbarländer der Region und weitere Staaten verwickelt sind und der bislang schon rund 400.000 Menschenleben gekostet haben soll.