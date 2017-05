Russland, die Türkei und der Iran haben sich auf die Einrichtung von vier Schutzzonen in Syrien geeinigt. Bei einem Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana unterzeichneten die Delegationsleiter der drei Länder ein entsprechendes Dokument.

Was genau die Sicherheitszonen bedeuten, ist nicht ganz klar. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte dazu gesagt, in den Zonen würden keine Flugzeuge mehr eingesetzt, sofern aus diesen Gebieten keine militärischen Angriffe unternommen werden. Aus Ankara hieß es, Details sollten in Arbeitsgruppen zwischen Russland, der Türkei und dem Iran festgeschrieben werden.



Auch wer die Einhaltung der Feuerpause in den Zonen überwachen soll, ist noch offen. Putin hatte am Mittwoch gesagt, das würde bei getrennten Gesprächen geklärt werden. Putin hatte am Vortag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Dieser unterstütze das Konzept, "soweit ich weiß", sagte Putin.