Offiziellen Angaben zufolge griffen am Freitag mehrere mit Gewehren und Raketenwerfern bewaffnete Anhänger der radikalislamischen Taliban die Soldaten an, als diese nach dem Freitagsgebet die Moschee auf dem Gelände des weitläufigen Stützpunktes Camp Schahin nahe der Stadt Masar-i-Scharif verließen. Die etwa zehn Angreifer trugen Uniformen der afghanischen Armee und passierten in Militärfahrzeugen mindestens zwei Kontrollposten. Die angegriffenen Soldaten wurden völlig überrascht. Die Attacke dauerte mehrere Stunden.

Laut afghanischem Verteidigungsministerium wurden sieben Angreifer getötet, zwei weitere sprengten sich in die Luft. Ein Täter sei festgenommen worden. Ein Taliban-Sprecher bezeichnete den Angriff als Vergeltung für die Tötung mehrerer ranghöher Rebellenführer im Norden Afghanistans in jüngster Zeit.

In Masar-i-Scharif liegt der Stützpunkt der Bundeswehr, die dort im Rahmen des Nato-Einsatzes "Resolute Support" stationiert ist. Ein Sprecher des Deutschen Einsatzkommandos sagte, der Angriff spreche dafür, dass die Ausbildungs- und Beratungsmission fortgesetzt werden müsse: "Letzendlich haben die afghanischen Sicherheitskräfte auch diese Situation in den Griff bekommen. Das zeigt auch, dass wir weitermachen müssen mit unserem Trainingsauftrag."

Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Attacke als "hinterlistig und brutal". In einem Kondolenztelegramm an den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani schrieb Merkel, sie habe den Angriff mit Entsetzen aufgenommen. Zudem sprach die Kanzlerin ihr Mitgefühl für die Verletzten und Angehörigen der Toten aus.

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nicht nur vor dem Hintergrund des aktuellen Angriffs sehr angespannt. Es wird erwartet, dass die extremistischen Taliban in Kürze eine Frühjahrsoffensive starten. Die Bundeswehr will und darf sich allerdings nicht mehr an Kampfhandlungen beteiligen. "Wir sind Gäste in dem Land. Wir dürfen den örtlichen Kräften die Aufgaben nicht streitig machen", erklärte der Bundeswehr-Sprecher.