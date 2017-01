In Rumänien haben am Sonntagabend zehntausende Menschen, unter ihnen der bürgerliche Staatspräsident Klaus Iohannis, gegen die geplante Lockerung von Gesetzen protestiert, die Strafen für korrupte Politiker vorsehen.

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis inmitten von Demonstranten in Bukarest. Bildrechte: dpa

In Bukarest gingen nach Medienberichten etwa 10.000 Menschen auf die Straße, zu kleineren Kundgebungen kam es in weiteren Städten. Insgesamt gingen im ganzen Land mehr als 15.000 Menschen auf die Straße.



"Ich bin hier, um meine Empörung auszudrücken. Eine Clique von Politikern mit strafrechtlichen Problemen will Gesetze ändern, will den Rechtsstaat schwächen", sagte Staatspräsident Iohannis am Bukarester Universitätsplatz vor laufenden Fernsehkameras inmitten tausender Demonstranten.