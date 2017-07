Die Polizei in Sydney hat wohl einen Terroranschlag auf ein Flugzeug vereitelt.

Die Polizei in Sydney hat wohl einen Terroranschlag auf ein Flugzeug vereitelt.

Australien Polizei vereitelt Terroranschlag auf Flugzeug

Bauten sie an einem "improvisierten Sprengsatz"? In Australien sind vier mutmaßliche Terroristen festgenommen worden. Ihr Ziel sollte laut Polizei eine Maschine an einem großen Flughafen des Landes sein.