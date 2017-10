Bei dem wohl schwersten Bombenanschlag in der Geschichte Somalias sind laut offiziellen Angaben mehr als 230 Menschen getötet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei dem am Samstag in der Hauptstadt Somalia verübten Attentat über 300 weitere Menschen verletzt. Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed machte die radikalislamische Shabaab-Miliz für die Tat verantwortlich und ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Anschlag mit Sprengstoff-Laster

Nach Polizeiangaben wurde der Anschlag am Samstagnachmittag mit einem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen verübt. Das Fahrzeug explodierte auf einer belebten Kreuzung im beliebten Geschäftsviertel Hodan vor einem Hotel. Durch die Wucht der Explosion wurden mehrere Gebäude zerstört oder schwer beschädigt, darunter die diplomatische Vertretung von Katar.



Ein hoher somalischer Polizeibeamter sagte, es handle sich um "das schlimmste Attentat" in der Geschichte Somalias. Die Bergungs- und Rettungskräfte waren auch am Sonntag noch damit beschäftigt, Überlebende aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude zu bergen.

Anschläge der Al-Shabaab-Miliz

Über die genauen Hintergründe des Anschlags war zunächst nichts bekannt. Relativ schnell wurde aber vermutet, dass die radikalislamische Terrorgruppe Al-Shabaab hinter dem Anschlag steckt. Die mit dem Terrornetzwerk Al Kaida verbündete Islamisten-Miliz kämpft am Horn von Afrika seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats. Ihr wichtigstes Ziel ist der Sturz der von der internationalen Gemeinschaft unterstützten Regierung in Mogadischu.



Truppen der Afrikanischen Union hatten Al-Shabaab 2011 aus der somalischen Hauptstadt vertrieben. Die bewaffneten Rebellen sind aber weiterhin im Land Afrika aktiv. Neben Angriffen auf somalische oder ausländische Militärstützpunkte verüben sie immer wieder auch Anschläge in Mogadischu.