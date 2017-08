Die spanische Region Katalonien ist möglicherweise einer noch viel verheerenderen Anschlagsserie entgangen. Wie die Polizei in der Regionalhauptstadt Barcelona am Sonntag mitteilte, hatte die islamistische Terrorzelle, die hinter den Anschlägen vom Donnerstag steckte, mindestens 120 Gasflaschen gehortet. Auf dem Gelände des von der Zelle genutzten Hauses in Alcanar seien zudem Spuren des hochexplosiven Sprengstoffs TATP gefunden worden.

Material für Anschläge gesammelt

Das Haus in Alcanar war am Mittwoch durch eine Explosion zerstört worden. Sie steht offenbar in direktem Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona und dem vereitelten Angriff in Cabrils. Die Polizei vermutet, dass die Islamisten-Gruppe in Alcanar Material für "einen oder mehrere Anschläge" in der katalanischen Hauptstadt angesammelt hatte. Spanische Medien spekulierten, ein mögliches Ziel könne die Basilika Sagrada Familia in der katalanischen Hauptstadt gewesen sein.

Muslimischer Geistlicher mit krimineller Vergangenheit

War sie ein mögliches Anschlagsziel? Spanische Medien hatten spekuliert, dass die Basilika Sagrada Familia ein Ziel der Terroristen gewesen sein könnte. Bildrechte: IMAGO Nach der Explosion in Alcanar fanden die Ermittler in den Trümmern des zerstörten Hauses die Überreste von zwei Menschen. Einer der Getöteten könnte nach Informationen der Zeitung "El País" der Imam Abdelbaki Es Satty gewesen sein. Dessen Wohnung in der 100 Kilometer nördlich von Barcelona gelegenen Kleinstadt Ripoll hatten die Ermittler am Samstag durchsucht. Laut Medienberichten war der Imam der spanischen Polizei bekannt. Er soll bereits wegen kleinerer Straftaten im Gefängnis gewesen sein und dort Häftlinge getroffen haben, die an dem verheerenden islamistischen Anschlag von Madrid 2004 beteiligt waren.

Jung, männlich, meist marokkanisch

In Ripoll lebten die meisten der Mitglieder der zwölfköpfigen Terrorzelle. Bei den Verdächtigen handelt es sich den Ermittlern zufolge durchweg um junge Männer im Alter zwischen 17 und 34 Jahren, vorwiegend um Marokkaner. Unter konkretem Terrorverdacht habe aber keiner von ihnen gestanden.



Wie Kataloniens Polizeichef Josep Lluis Trapero mitteilte, wurden fünf mutmaßliche Terroristen bei dem verhinderten Attentat von Cambrils erschossen. Vier weitere wurden festgenommen. Die Identität von drei weiteren mutmaßlichen Terroristen ist den Angaben zufolge geklärt. Nach ihnen werde gefahndet. Zwei von ihnen seien aber "mit größter Wahrscheinlichkeit tot". Gemeint sind die beiden Toten von Alcanar.

Geheimnisvolle neue Spur

Unterdessen verfolgen die Ermittler am Sonntag eine neue Spur. "Wir sind sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung steht", twitterten die Sicherheitskräfte. Welche Rolle die ominöse Person bei dem Anschlag genau gespielt haben könnte, blieb zunächst offen.



Spanische Medien hatten am Samstag berichtet, dass der 22-jährige Marokkaner Younes Abouyaaqoub als Hauptverdächtiger gilt. Er soll demnach den Lieferwagen gefahren haben, mit dem auf der Promenade Las Ramblas in Barcelona 13 Menschen getötet und rund 130 verletzt worden waren.



Die katalanische Polizei erklärte am Sonntag allerdings, es stehe weiterhin nicht fest, wer den Lieferwagen gefahren habe. Laut Polizeichef Trapero ist zudem unklar, ob sich Abouyaaqoub noch in Spanien befindet oder ob er bereits das Land verlassen hat.

Trauergottesdienst mit König Felipe

Im Beisein von König Felipe VI. und Königin Letizia wurde in der Sagrada Familia der Toten der Terror-Attacken gedacht. Bildrechte: IMAGO In der Basilika Sagrada Familia in Barcelona wurde indessen am Sonntag mit einer Trauerfeier der Terroropfer gedacht. An der Messe in dem weltberühmten, von Antoni Gaudí entworfenen Gotteshaus nahmen unter anderem das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, Ministerpräsident Mariano Rajoy und der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa teil. Erzbischof Juan José Omella verlas eine Botschaft von Papst Franziskus, in der dieser Angehörigen und Verletzten sein Beileid aussprach.

12 Tote identifiziert - 13 Deutsche verletzt

Die Regionalregierung von Katalonien teilte am Sonntagnachmittag mit, dass inzwischen 12 der insgesamt 14 Toten der beiden Terrorattacken von Barcelona und Cabrils identifiziert seien. Unter den Toten sei auch ein siebenjähriger Junge aus Australien, der als vermisst gegolten hatte. Außerdem wurden ein Belgier, zwei Italiener, ein Amerikaner, zwei Portugiesen und vier Spanier bei der Terror-Fahrt in Barcelona getötet. Bei der Toten in Cambrils handelt es sich um eine Spanierin.

Von den insgesamt 132 Verletzten seien 51 noch im Krankenhaus, zehn in kritischem Zustand, 15 seien schwer verletzt. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden 13 Deutsche verletzt, zwei davon lebensgefährlich.