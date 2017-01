Die britische Premierministerin Theresa May hat bei einem Besuch in Ankara die Türkei zur Wahrung der Menschenrechte gemahnt. Nach dem gescheiterten Putschversuch sei es wichtig, den Rechtsstaat zu bewahren und die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu erfüllen, sagte May nach einem Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag.