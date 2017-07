Experten der Bundeswehr werden am Donnerstagabend in Gao erwartet. Sie sollen am Freitagmorgen an die von Bundeswehr- und anderen Soldaten gesicherte Absturzstelle reisen, um die Unfallursache zu ermitteln. Wann die ersten Ergebnisse vorliegen, ist noch offen. Laut Rühle steht die Suche nach dem Flugschreiber im Mittelpunkt der Untersuchung. Der Routineflugbetrieb mit den Tiger-Kampfhubschraubern werde bis auf weiteres ausgesetzt. Es würden vorerst nur Flüge absolviert, wenn "Leib und Leben einen Einsatz unbedingt erfordern", sagte der Vizeadmiral.

Der Kampfhubschrauber Tiger mit zwei deutschen Soldaten an Bord war nach Angaben der Bundeswehr am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache etwa 70 Kilometer nördlich der Stadt Gao in Nord-Mali verunglückt.



Nach UN-Angaben war der im Rahmen der UN-Mission Minusma eingesetzte Helikopter zu einer Aufklärungsmission unterwegs gewesen. Hinweise, dass auf ihn geschossen worden sei, gebe es nicht. Vermutlich handle es sich um einen Unfall, so ein UN-Sprecher am Mittwoch.