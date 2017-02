Der US-Senat hat die Ernennung des früheren ExxonMobil-Chefs Rex Tillerson zum Außenminister abgesegnet. 56 Senatoren stimmten am Mittwoch für ihn, darunter auch vier zur Opposition gehörenden Demokraten. Bei 43 Nein-Stimmen und einer Enthaltung war das die nötige absolute Mehrheit. Dennoch fiel die Zustimmung für Tillerson damit nicht so hoch und parteiübergreifend aus wie bei früheren US-Außenministern. Das Amt gilt als eins der wichtigsten in der Regierung. US-Präsident Donald Trump hatte Tillerson vorgeschlagen.