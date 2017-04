Russland hat die USA vor weiteren Militärschlägen in Syrien gewarnt. Außenminister Sergej Lawrow sagte bei einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson in Moskau, man werde keine Wiederholungen zulassen. Zugleich betonte Lawrow, er wolle bei den Gesprächen herausfinden, welche wahren Absichten die US-Regierung habe. Tillerson betonte, er hoffe auf offene und ehrliche Gespräche. Ziel sei es, die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Russland in eine positive Richtung zu wenden. Sein Besuch solle dazu dienen, die unterschiedlichen Ansichten besser zu verstehen und nach Wegen zu suchen, sie zu überbrücken.

Am Freitag hatte das US-Militär einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien mit Raketen angegriffen und dies mit dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff auf die syrische Stadt von Chan Scheichun begründet. Die USA machen die Assad-Regierung dafür verantwortlich.



Die russische Regierung als Verbündeter Assads verurteilte den US-Einsatz. Präsident Putin warf den Assag-Gegnern vor, den Giftgasangriff inszeniert zu haben. Ziel sei es gewesen, den syrischen Präsidenten zu diskreditieren. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, die syrische Armee verfüge nicht mehr über Chemiewaffen. Bereits kurz nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff mit mehr als 80 Toten hatte Moskau erklärt, die Chemiewaffen gehörten den Rebellen in Syrien.