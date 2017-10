Ägypten Über 30 Sicherheitskräfte bei Kämpfen in Touristen-Oase getötet

Hauptinhalt

In Ägypten sollen mindestens 35 Soldaten und Polizisten im Kampf gegen islamistische Terroristen gefallen sein. Angeblich gerieten sie in der auch bei Touristen beliebten Bahariya-Oase in einen Hinterhalt. Laut Innenministerium wurden mehrere Terroristen getötet. Wer genau hinter dem Anschlag steckt, war zunächst unklar.