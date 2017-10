Frankreich Zwei Tote bei Messerattacke in Marseille

Am Marseiller Bahnhof Saint-Charles hat ein Mann mit einem Messer auf Passanten eingestochen. Wie die französische Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde der Täter von Soldaten niedergeschossen. Der französische Sender BFM berichtete unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft, ein Passant sei bei der Attacke getötet worden. Anderen Medienberichten zufolge soll ein zweites Opfer schwer verletzt worden sein.

Soldaten der Anti-Terror-Operation Sentinelle, die unter anderem an wichtigen Bahnhöfen in Frankreich patrouillieren, hatten das Feuer auf den Angreifer eröffnet. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich des Bahnhofs Saint-Charles wegen des Einsatzes zu meiden.

Aus Polizeikreisen verlautete, es könnte sich bei der Attacke um einen terroristischen Akt gehandelt haben. Ein Polizeivertreter sagte, der Mann habe bei seinem Angriff "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen. Innenminister Gérard Collomb kündigte an, er werde umgehend in die südfranzösische Stadt reisen.

Seit Monaten kommt es in Frankreich immer wieder zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte. Anfang August war ein Auto in einem Pariser Vorort in eine Gruppe Soldaten gerast. Dabei waren sechs Militärangehörige verletzt worden.