In der Türkei hat sich unter dem autoritären Führer Erdogan laut TI das Korruptionsproplem verschärft. Bildrechte: dpa

Doch der Wechsel zu einem autoritären Regime bringt aus Sicht von TI nichts, meist verschlechtere sich sorgar die Lage. "Statt den Vetternwirtschafts-Kapitalismus anzugehen, errichten diese Führer oft noch schlimmere Formen korrupter Systeme", sagte der Vorsitzende der Organisation, José Ugaz, in Berlin.



In Ländern wie der Türkei oder Ungarn mit autokratischen Regierungschefs habe sich die Einstufung in den vergangenen Jahren verschlechtert. Die Türkei rutschte von Rang 66 auf Platz 75 ab.



Dagegen beginne sich die Lage in Argentinien, wo eine populistische Regierung 2015 abgewählt wurde, zu verbessern. Nur dort, wo es Meinungsfreiheit, Transparenz und starke demokratische Institutionen gebe, könne Korruption erfolgreich bekämpft werden.