Betroffen reagierte auch der Fußball-Weltverband FIFA. Die Explosion sei "schockierend und traurig", hieß es in einer Stellungnahme des Verbandes. St. Petersburg ist als wichtiger Spielort für die Fußball-WM 2018 und den Confederations Cup in diesem Sommer vorgesehen.

Das Brandenburger Tor in Berlin wurde am Montagabend nicht in den russischen Nationalfarben angestrahlt. St. Petersburg sei keine Partnerstadt von Berlin, begründete ein Senatssprecher. Davon solle nur in Ausnahmefällen abgewichen werden.