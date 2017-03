Außenminister Sigmar Gabriel hat von der türkischen Regierung die Einhaltung von Recht und Anstand auch im Wahlkampf gefordert. "Es gibt einfach Grenzen, die man nicht überschreiten darf, und dazu gehört der Vergleich mit Nazi-Deutschland", sagte Gabriel nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu am Mittwochmorgen in Berlin.

Ausfälle gegen Demokratie und Rechtsstaat verböten sich in Deutschland. "Dies ist das freieste Land, das auf deutschem Boden jemals existiert hat, wir sind eines der freiesten demokratischen Länder der Welt", so der Außenminister.

Besonders aufgeheizt hatte sich der Konflikt beider Länder, nachdem kommunale Behörden in Deutschland mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister gestoppt hatten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Deutschland daraufhin "Nazi-Methoden" vorgeworfen - ein Vergleich, den Cavusoglu kurz vor seinem Auftritt in Hamburg wiederholte.

Gabriel sagte, er habe mit Cavusoglu über alle zwischen Berlin und Ankara strittigen Themen gesprochen, also das türkische Verfassungsreferendum, den Fall des inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel und die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. Konkrete Ergebnisse nannte der Minister nicht.

Türkische Regierungsmitglieder haben in den letzten Wochen mehrere Wahlkampfauftritte in Deutschland absolviert. Andere Auftritte wurden aus Sicherheitsgründen von den Kommunen abgesagt. Die Bundesregierung hat davon abgesehen, Wahlkampfauftritte grundsätzlich zu unterbinden. In der Türkei wird am 16. April über eine Verfassungsreform abgestimmt, die dem Präsidenten deutlich mehr Macht geben soll.