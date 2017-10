US-Präsident Trump setzt seine Versuche fort, das Gesundheitssystem seines Vorgängers Barack Obama abzuschaffen. Er unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret, dass den Versicherungen weniger Auflagen zur Ausgestaltung ihrer Verträge machen soll. Laut Trump sollen damit die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und der Wettbewerb gesteigert werden.

Bevor die Änderungen in Kraft treten, müssten sie allerdings von mehreren Ministerien umgesetzt werden. Das kann Monate dauern.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Trump-Regierung "Obamacare" in einem wichtigen Punkt eingeschränkt, nämlich bei der Übernahme von Kosten für die Antibabypille und andere Verhütungsmitttel. Dazu strich das Gesundheitsministerium eine Regelung, die Arbeitgeber dazu verpflichtete, Krankenversicherungen mit Abdeckung der Kosten für die Empfängnisverhütung anzubieten. Die Trump-Regierung kam damit einer Forderung konservativ-christlicher Gruppierungen nach, die seit Jahren Front gegen kostenlose Verhütungsmittel machen.

Trump ist offenbar tief frustriert darüber, dass seine Partei im Kongress mehrfach daran gescheitert ist, «Obamacare» abzuschaffen. Das war eines von Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Seine «executive order» kann deswegen auch als eine weitere Botschaft an seine Anhänger gewertet werden, dass er Wort halten will - auch wenn die Zukunft des Gesundheitssystems tatsächlich in den Sternen steht.