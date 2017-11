Bei der ersten Station seiner Asienreise hat US-Präsident Donald Trump offene Drohungen in Richtung Nordkorea ausgesprochen. "Kein Diktator, kein Regime" sollte die USA unterschätzen, sagte Trump vor jubelnden US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokota, westlich von Tokio in Japan.

Kurz zuvor hatte Trump vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One gesagt, Nordkorea sei "ein großes Problem für unser Land und die Welt und wir wollen, dass es gelöst wird". 25 Jahre lang sei der Umgang mit Nordkorea von einer "totalen Schwäche" geprägt gewesen. "Also gehen wir das auf eine sehr andere Art an."