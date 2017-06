Russland-Affäre Trump zu Aussage unter Eid bereit

US-Präsident Donald Trump ist bereit, unter Eid zur Affäre um die umstrittenen Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams auszusagen. Trump sagte am Freitag im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage, er sei zu "100 Prozent" bereit, seine Sicht der Dinge unter Eid darzulegen. Er wäre froh, wenn er dem Sonderermittler Robert Mueller seine Version darlegen könnte.

Comey-Vorwürfe zurückgewiesen

Zugleich wies Trump erneut den Verdacht zurück, dass er versucht haben könnte, sich in die Ermittlungen der Bundespolizei FBI zur sogenannten Russland-Affäre einzumischen. Trump reagierte damit auch auf die Aussagen des von ihm gefeuerten früheren FBI-Chefs James Comey, der dem US-Präsidenten am Vortag in einer Senatsanhörung Lügen und Diffamierungen vorgeworfen hatte.

Trump sieht sich entlastet

Trump deutete Aussagen Comeys gleichwohl erneut so, dass sie ihn in der Russland-Affäre entlasteten. Demnach habe es keine illegale "Absprache" mit Moskau und keine "Behinderung" der Justiz geben, sagte der Präsident während eines gemeinsamen Auftritts mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis.



Comey habe "vieles von dem bestätigt, was ich gesagt habe, und andere Dinge, die er gesagt hat, waren falsch", sagte Trump. Bereits einige Stunden zuvor hatte er im Kurzbotschaftendienst Twitter geschrieben, Comeys Aussagen stellen "trotz so vieler falscher Erklärungen und Lügen eine vollständige und umfassende Rehabilitation" seiner selbst dar.

Keine Ermittlungen gegen Trump

Ex-FBI-Chef James Comey Bildrechte: dpa Der ehemalige Chef der Bundespolizei hatte in seiner Aussage am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss in der Tat bestätigt, dass das FBI zumindest bis zu seiner Entlassung Anfang Mai nicht persönlich gegen Trump ermittelte. Auf diesen Teil von Comeys Aussage hob der Präsident nun offensichtlich ab. Bereits am Vortag hatte Trumps Privatanwalt Marc Kasowitz unterstrichen, dass Comey nun endlich öffentlich bestätigt habe, dass Trump selber nicht im Visier der Russland-Ermittlungen sei.

Comey als "Informant"

Trump und sein Team stellten in ihren Attacken auf Comey zudem in den Mittelpunkt, dass dieser zugegeben hatte, Informationen über seine Gespräche mit dem Präsidenten an die Presse gegeben zu haben. "Wow, Comey ist ein Informant", schrieb Trump. Aus dem Umfeld von Kasowitz verlautete, dass dieser deswegen Beschwerde beim Justizministerium einreichen wolle.

"Lügen"-Vorwurf bleibt

Der ehemalige FBI-Chef hatte in seiner Aussage vor dem Senat allerdings der Regierung auch vorgeworfen, "Lügen" über die Umstände seines Rauswurfs verbreitet zu haben. Außerdem schilderte detailreich, wie er sich vom Präsidenten wegen der Ermittlungen zu dubiosen Russland-Kontakten von Trump-Mitarbeitern unter Druck gesetzt gefühlt habe.