US-Präsident Donald Trump ist im Vatikan mit Papst Franziskus zusammengekommen. Nach einer halbstündigen Audienz sagte Trump zum Pontifex, er werde nicht vergessen, was dieser ihm gesagt habe. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

Nach der Audienz überreichten sich Trump und Franziskus Geschenke. Der US-Präsident erhielt eine Medaille, auf der ein Olivenzweig abgebildet ist. Der Papst sprach von einem Symbol des Friedens. Trump antwortete: "Frieden können wir gebrauchen."

Der Papst hat ganz andere Vorstellungen als der US-Präsident. Bildrechte: dpa Franziskus gab Trump zudem seine in diesem Jahr veröffentlichte Friedensbotschaft sowie seine Enzyklika "Laudato si" zum Umwelt- und Klimaschutz auf den Weg. Der Präsident versicherte, er werde sie lesen. Im Gegenzug übergab er dem Papst Bücher von Martin Luther King.



Trump und Franziskus liegen in Fragen der Umwelt und des Friedens weit auseinander. Der Papst tritt für Klimaschutz und Mitgefühl für die Flüchtlinge ein. Trump dagegen spricht von einem "Märchen Klimawandel" und will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen.

Trump im Petersdom

Trump war schon am Dienstagabend in Italien gelandet. Nach Besuchen in Saudi-Arabien und Israel ist er erstmals in seiner noch jungen Amtszeit in Europa zu Gast. Begleitet wird Trump von seiner Frau Melania und seiner Tochter Ivanka. Geplant ist ein Besuch im Petersdom und in der Sixtinischen Kapelle. Im Anschluss soll es Gespräche mit Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni und Staatschef Sergio Mattarella geben. Trumps Besuch in Rom wird von extrem hohen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Teile der Innenstadt waren bereits am Dienstag abgeriegelt worden.

Weiterreise zum Nato-Gipfel in Brüssel

Nato-Generalsekretär Stoltenberg und US-Präsident Trump im April 2017. Bildrechte: dpa Schon am Mittwochnachmittag fliegt Trump weiter nach Brüssel. Dort will er am Treffen der Nato-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Im Wahlkampf hatte Trump das Militärbündnis als "obsolet" bezeichnet. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im April sagte er dann, die Nato sei "nicht mehr obsolet" und lobte das Bündnis als "Bollwerk des internationalen Friedens und der Sicherheit". m Freitag wird Trump nach Italien zurückkehren und am G7-Gipfel auf Sizilien teilnehmen.