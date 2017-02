Nächster Schritt im Medienstreit US-Präsident sagt Traditionstreffen mit Korrespondenten ab

US-Präsident Donald Trump hat seine Teilnahme am traditionellen Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus abgesagt. Auf Twitter schrieb Trump, er wünsche einen schönen Abend und lasse grüßen. Er bricht damit mit einer jahrzehntelangen Tradition der US-Präsidenten, die an diesem Abend in der Regel eine launige Rede halten. Gründe führte er keine an.

Nächster Schritt im Medienstreit

Dinner findet dennoch statt

Ungeachtet der Absage Trumps wird die Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus an der Veranstaltung am 29. April festhalten. Es würden "der Erste Verfassungszusatz und die bedeutende Rolle unabhängiger Nachrichtenmedien in einer gesunden Republik" gefeiert und einige der der besten Beiträge des politischen Journalismus aus dem vergangenen Jahr sowie vielversprechende Studenten gewürdigt.

Die Vereinigung vergibt jedes Jahr eine Reihe von Stipendien an Journalismusstudenten. Sie organisiert das Dinner mit dem amtierenden Präsidenten als Ehrengast seit 1921. Es gilt als gesellschaftlicher Höhepunkt in Washington.