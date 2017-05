In der Affäre um umstrittene Russland-Kontakte des Teams von Donald Trump bleibt der US-Präsident weiter unter Druck. Wie die mit Trump seit langem auf Kriegsfuß stehende "New York Times" berichtet, soll der Republikaner den mittlerweile entlassenen FBI-Chef James Comey im Februar gebeten haben, die Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

Von Trump gefeuert: Ex FBI-Chef James Comey. Bildrechte: dpa

Die Zeitung beruft sich dabei auf ein angebliches Memo, das Comey nach einem entsprechenden Treffen mit Trump verfasst haben soll. Demnach soll Trump gesagt haben: "Er ist ein guter Kerl. Ich hoffe, Sie können das sein lassen." Einen Tag zuvor war Ex-General Flynn nach nur dreieinhalb Wochen im Amt als US-Sicherheitsberater zurückgetreten. Er hatte unkorrekte Angaben über seine Telefonate mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak vor Amtsantritt der neuen US-Regierung gemacht.



Auch andere US-Medien wie die "Washington Post" oder der Fernsehsender CNN berichteten über den Fall. Comey sei so "entsetzt" gewesen, dass er den Inhalt des Gesprächs in einem Memo festgehalten habe, meldete CNN. Die Webseite "Politico", die mehrheitlich von Journalisten aus dem Umfeld der "Washington Post" bestückt wird, zitierte einen Freund Comeys mit den Worten, das Memo sei sehr detailliert. "Es gibt auch Memos über andere Treffen. Sobald er konnte, hat er jedes Wort aufgeschrieben, das Trump zu ihm gesagt hat."



Laut "New York Times" verurteilte Trump bei dem Treffen mit Comey auch, dass in mehreren Fällen Informationen aus der Regierung an Medien weitergegeben worden seien. Der Präsident habe zum damaligen FBI-Chef gesagt, er solle Ermittlungen gegen Journalisten prüfen wegen Veröffentlichung geheimer Informationen. Das FBI lehnte eine Stellungnahme dazu ab.