Trump hatte Pjöngjang zuvor mit "Feuer und Wut" gedroht, wie sie die Welt noch nicht gesehen habe, und damit indirekt mit einem Atomwaffeneinsatz. Daraufhin drohte Nordkorea damit, Raketen auf Ziele im Umfeld des US-Außengebiets Guam abzufeuern . Auf der etwa 3.300 Kilometer von Pjöngjang entfernen Insel im Westpazifik mit ihren US-Militärstützpunkten sind nach Angaben des Pentagon rund 6.000 US-Soldaten stationiert. Am Donnerstag konterte Trump Nordkoreas Angriffswarnung mit einer verschärften Drohung. Seine Warnung an die Regierung in Pjöngjang sei "vielleicht nicht hart genug" gewesen, sagte er. Nordkorea habe Grund "sehr, sehr nervös" zu sein. Wenn es sich nicht zusammenreiße, werde es "Ärger kriegen wie nur wenige Staaten zuvor". Zugleich forderte Trump China erneut auf, den Druck auf Pjöngjang zu erhöhen.

China rief die USA und Nordkorea zur Zurückhaltung im Atomstreit auf. Beide Seiten sollten "vorsichtig" mit Worten und Taten umgehen, erklärte das Außenministerium in Peking am Freitag. Es rief die beiden Konfliktparteien dazu auf, "die Spannungen abzubauen". "Demonstrationen der Stärke" seien nicht angebracht.

Als Zeichen an Nordkorea, dass Peking nicht alle Eskapaden des Regimes in Pjöngjang unterstützen werde, ist allerdings ein Leitartikel der staatlichen chinesischen Tageszeitung "Global Times" vom Freitag zu werten. Darin wird die Führung in Peking aufgefordert, bei einem möglichen Erstschlag Nordkoreas gegen die USA "neutral" zu bleiben. China solle deutlich machen, dass es in einem solchen Fall Neutralität bewahren werde, hieß es. Das gelte dann, wenn Pjöngjang zuerst Raketen abfeuere, "die das Territorium der USA bedrohen", und Washington Vergeltung übe.



Die Aussage der chinesischen Staatszeitung ist vor allem vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass China, dass durch sein Eingreifen im Korea-Krieg das Überleben des Kim-Regimes in Nordkorea sicherte, seit 1961 mit Nordkorea einen Beistandspakt unterhält. Dennoch sollte Peking nicht auf der Seite Pjöngjangs eingreifen, sollte es zu einem Erstschlag Nordkoreas gegen die USA kommen, schrieb die "Global Times".



Sollten allerdings die USA und Südkorea militärisch angreifen und versuchen, die nordkoreanische Regierung zu stürzen sowie die politischen Gegebenheiten auf der koreanischen Halbinsel zu verändern, werde Peking sie daran hindern, hieß es in dem Leitartikel der chinesischen Staatszeitung weiter.