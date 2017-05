Vor allem das Vorgehen in Syrien und das Verhältnis zu den Kurden belastet die Beziehungen der beiden Nato-Partner weiter sehr. Trump versprach zwar, man unterstütze die türkische Regierung bei ihrem Kampf gegen Terrororganisationen wie den IS und die kurdische PKK. Doch erst in der vergangenen Woche hatte die US-Regierung angekündigt, die syrische Kurdenmiliz YPG im Zuge der Offensive auf Rakka weiter mit Waffen zu versorgen. Erdogan nannte es "absolut nicht akzeptabel", die YPG als Partner für den Anti-Terror-Kampf in Betracht zu ziehen. Schon unter Trumps Vorgänger Barack Obama hatten die USA mit der YPG im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS im Norden Syriens zusammengearbeitet.